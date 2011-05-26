-OKUL SERVİSİ İLE VİNÇ ÇARPIŞTI: 23 YARALI İZMİR (A.A) - 26.05.2011 - İzmir'in Aliağa ilçesinde sabah bir öğrenci servis minibüsü ile yol çalışmalarında görevli vincin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 23 kişi yaralanandı. İzmir Aliağa yolu Şakran girişinde çalışmalar nedeniyle iki şeride ayrılan yolda Veysel Bıçak yönetimindeki 35 NAA 41 plakalı vincin önce yol görevlisi Murat Akkuş'a, ardından da Rıdvan Yetiş'in kullandığı 35 NKB 52 plakalı okul servisine çarpması 3'ü ağır, 23 kişinin yaralandı. Yaralılar Aliağa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumlarının ağır olduğu bildirilen vinç operatörü Bıçak ile serviste bulunan öğrenciler Aysun Barut ve Aslıhan Sarı, ambulans helikopterle İzmir'e gönderildi. Bıçak, Tepecik Eğitim ve Araştırma, Sarı ile Barut ise Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kazada yaralananların isimleri şöyle: Murat Akkuş, Hasan Güneş, Yasin Tosun, Derya Türker, Gülsüm Tosun, Asuman Sarı, Ayşenur İşler, Nursel Yağcıönü, Bayram Yağcıönü, Hatice Karakoç, Büşra Atıcı, Şule Türker, Berna Barut, Mehmet Emin Barut, Elif Selvi, Kudret Kartal, Yakup Tilki, Sultan Tilki, Kübra Kartal, Hasan Berk Bağönü.