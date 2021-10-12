5 öğrenci yaşamını yitirmişti; Afyonkarahisar'da servis sürücüsü tutuklandı

Afyonkarahisar’da servis aracının devrilmesi sonucu 5 öğrencinin öldüğü, 5 öğrencinin de yaralandığı kazada servis aracını kullanan şoför tutuklandı. Birden fazla kişinin taksirli ölüme sebep olmakla suçlanan şoför, adliye çıkışında gazetecilerin "Aracı aşırı hızlı kullandığınız doğru mu?" sorusuna ise "Hayır normal kullanıyordum" yanıtını verdi.

İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde dün meydana gelen olayda bölgedeki köylerden aldığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na getiren Adalettin Ş., (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı Ford Transit marka servis minibüsü, Çatağıl köyü çıkışında sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ormanlık alana girip ağaçlara çarparak durabildi. Kazada İsmail Eser (11), Melisa Demirel (14), Nisa Eser (14), Teslime Eser (13), Damla Duran (11) hayatını kaybederken, Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden 5 çocuk dün toprağa verildi.

Şoför ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı

Kazada minibüsü kullanan Adalettin Ş., geniş jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli ‘birden fazla kişinin taksirli ölümüne ve yaralanmasına sebep olma’ suçlaması ile tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (İHA)