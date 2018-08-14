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Okul servis araçları yönetmeliğinde değişikliğe gidildi; her koltuğa oturmaya duyarlı sensör mecburiyeti

Artık her okul servisindeki kamera kayıtlarını 30 gün kayıtlı tutmak zorunlu

14 Ağustos 2018 11:20

İçişleri Bakanlığının okul servis araçları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Beyaz cam zorunluluğunun süresi uzatıldı

Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen "iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu"na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı. Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.

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