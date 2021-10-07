Okul önündeki kavgada liseli genç polise ateş açtı

Erzurum’da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Tartışan lise öğrencileri, polisin olay yerine gelmesi sonrası önce havaya ardından polislere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı. Olay kameralara da yansıdı.

Erzurum'da edinilen bilgilere göre olay Yakutiye ilçesine bağlı Kazım Karabekir Paşa Mahallesinde bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde meydana geldi. mİHA'da yer alan habere göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 lise öğrencisi okul önünde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Okulda görevli olan polisin olayı fark etmesinin ardından olay yerine polisin geldiği gören öğrencilerden birisi belinden çıkarttığı tabanca ile önce havaya ardından görevli polise ve tartıştığı kişilere ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

13 el ateş eden öğrenci kayıplara karışırken polis olaya karışan şüphelileri arıyor.