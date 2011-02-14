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OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI KARS (A.A)

14 Şubat 2011 20:50

-OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI KARS (A.A) - 14.02.2011 - Kars'ta bir kişinin av tüfeğiyle lise önünde rastgele ateş etmesi sonucu bir kız öğrenci öldü, aralarında İl Halk Kütüphanesi Müdiresi ve bir öğrencinin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi'ndeki Atatürk Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesi önünde henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, av tüfeğiyle rastgele ateş etti. O sırada Kız Meslek Lisesi önünde bulunan Ufuk Topçu, Hüseyin Çalandır, öğrenciler Anıl Çinkılıç ve Sevda Sürmeli ile yoldan geçmekte olan İl Halk Kütüphanesi Müdiresi Mehtap Çantay yaralandı. Ambulansla Kars Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sevda Sürmeli hayatını kaybederken, durumu ağır olan Anıl Çinkılıç ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 adet boş av tüfeği kovanı buldu.    Olayın kız meselesinden kaynaklandığı iddia edilirken, saldırganın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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