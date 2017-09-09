T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul önünde çöpe atılan Türk bayrakları tepki çekti

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 75'inci Yıl İlkokulu önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayraklarının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı

09 Eylül 2017 19:39

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 75\'inci Yıl İlkokulu önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayraklarının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Yeni Mahalle Uğur Mumcu Caddesi\'nde bulunan 75\'inci Yıl İlkokulu\'nun önünde yol kenarında bulunan çöp konteynerine atılan Türk bayraklarının fotoğrafını çeken bir kişi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı\'ya gönderdi. Başkan Kantarcı, temizlik görevlilerini gönderip konteynerden bayrakları aldırırken, fotoğrafı da Facebook hesabında paylaştı. Birçok kişi, fotoğrafın altına tepkilerini gösteren yorumlar yazdı. Başkan Kantarcı, bir vatandaş tarafından kendisine fotoğrafın gönderildiğini söyleyerek, \"Fotoğraf bu sabah bana ulaştı. Ben hemen ekipleri oraya gönderdim. Gerekeni yaptık. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için fotoğrafı sosyal medyada paylaştım.\" dedi.
OKUL MÜDÜRÜ: BİZDEN KAYNAKLI MI ARAŞTIRIYORUM
Okul Müdürü Selim Can ise \"Fotoğraf bugün mü çekildi daha önceden mi bilmiyorum. Ben okula gelip kontrol ettim fakat çöpte Türk bayrağına rastlamadım. Okulda yeni eğitim ve eğitim yılı için temizlik ve boya işleri var. Bizden kaynaklı bir olay mı araştırıyorum\" diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir de okuldaki güvenlik kameralarına bakarak bayrakların okuldan atılıp atılmadığını tespit etmeye çalışacaklarını, okuldan atıldığının tespiti halinde soruşturma açacaklarını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANÇAYCUMA Zonguldak DHAZONGULDAKBelediye Başkanı Bülent KantarcıYılTürkYeni Mahalle Uğur Mumcu CaddesiBaşkan KantarcıBenGerekeniBirOKUL MÜDÜRÜ BİZDEN KAYNAKLI MI ARAŞTIRIYORUM Okul Müdürü Selim Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24