Okul önünde çöpe atılan Türk bayrakları tepki çekti

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, 75\'inci Yıl İlkokulu önündeki çöp konteynerine atılan Türk bayraklarının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Yeni Mahalle Uğur Mumcu Caddesi\'nde bulunan 75\'inci Yıl İlkokulu\'nun önünde yol kenarında bulunan çöp konteynerine atılan Türk bayraklarının fotoğrafını çeken bir kişi Belediye Başkanı Bülent Kantarcı\'ya gönderdi. Başkan Kantarcı, temizlik görevlilerini gönderip konteynerden bayrakları aldırırken, fotoğrafı da Facebook hesabında paylaştı. Birçok kişi, fotoğrafın altına tepkilerini gösteren yorumlar yazdı. Başkan Kantarcı, bir vatandaş tarafından kendisine fotoğrafın gönderildiğini söyleyerek, \"Fotoğraf bu sabah bana ulaştı. Ben hemen ekipleri oraya gönderdim. Gerekeni yaptık. Bir daha böyle şeyler yaşanmaması için fotoğrafı sosyal medyada paylaştım.\" dedi.

OKUL MÜDÜRÜ: BİZDEN KAYNAKLI MI ARAŞTIRIYORUM

Okul Müdürü Selim Can ise \"Fotoğraf bugün mü çekildi daha önceden mi bilmiyorum. Ben okula gelip kontrol ettim fakat çöpte Türk bayrağına rastlamadım. Okulda yeni eğitim ve eğitim yılı için temizlik ve boya işleri var. Bizden kaynaklı bir olay mı araştırıyorum\" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özdemir de okuldaki güvenlik kameralarına bakarak bayrakların okuldan atılıp atılmadığını tespit etmeye çalışacaklarını, okuldan atıldığının tespiti halinde soruşturma açacaklarını belirtti.

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