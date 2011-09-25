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Dünya

Okul önünde ateş açınca vuruldu ISSAQUAH (A.A)

25 Eylül 2011 08:26

-Okul önünde ateş açınca vuruldu ISSAQUAH (A.A) - 25.09.2011 - ABD'de bir lisenin önünde etrafa ateş açan bir kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Washington eyaletinin Issaquah kentinde bir lisenin önündeki caddenin ortasında arabasını durduran kişi, etrafa ateş açmaya başladı. Daha sonra yakındaki bir ilkokula doğru yürümeye başlayan 51 yaşındaki adam, olay yerine gelen polis tarafından kuşatıldı. Silahını bırakmayı kabul etmeyen saldırgan, polis tarafından vuruldu. Görgü tanıkları olay sırasında en az 20 el silah sesi duyulduğunu söyledi. Olay sırasında lisede spor müsabakaları olduğu ve civarda çok sayıda öğrenci ile ailelerinin bulunduğu açıklandı. Silah seslerinin duyulması üzerine, bölgede bulunanların tribünlerin altına saklanarak canlarını kurtardığı belirtildi. Polis, olayda kimsenin yaralanmadığını duyurdu.

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