Okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de, polisin okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği denetimlerde, şüpheli 256 kişinin üst araması yapıldı. Polis, denetim kapsamında 68 araçta ve 8 iş yerinde de arama yaptı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başta liseler olmak üzere okul önlerinde denetim yaptı. Şehir merkezi ile ilçelerdeki okulların önlerinde, eş zamanlı denetimler yapan ekipler, okul çevrelerinde dolaşan şüpheli kişileri ve araçları durdurup, kimlik kontrolü yaptı. Okul çevrelerindeki parklar ve kafeteryalar da denetlendi. Gün boyu yapılan denetimlerde, 256 kişinin üst araması yapıldı. Polis, denetim kapsamında 68 araçta ve 8 iş yerinde de arama yaptı. Denetimlerde, olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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