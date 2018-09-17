Okul önlerinde uyuşturucu satacaklardı: 10 gözaltı

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, okul önlerinde uyuşturucu satmak için hazırlık yapan 10 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bugün başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı öncesinde, öğrencilere uyuşturucu satmak için hazırlık yaptıklarını belirlediği kişileri savcılık izniyle takibe aldı. Öğrencilere satmak üzere uyuşturucu paketleyen 10 kişi, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerinde yapılan aramalarda 68 gram sentetik kannabinoid, 17 gram metamfetamin, 476 ecstasy, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde kullanmaya ve paketlemeye yarayan aparatlar ele geçirildi.

Uyuşturucu satan şebeke üyesi 8 kişinin daha önce yakalanıp tutuklandığını belirten polis yetkilileri, son operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ise \'uyuşturucu ticareti yapmak\' suçundan adliyeye çıkartıldığını bildirdi.



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