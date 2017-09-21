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Okul önlerinde uyuşturucu operasyonu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA'da, polis ekiplerinin okul önlerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 37 kişiden 9'u tutuklandı

21 Eylül 2017 00:46

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA\'da, polis ekiplerinin okul önlerinde zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 37 kişiden 9\'u tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, eğitim-öğretim yılının açılması ile birlikte özellikle okul önü ve çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerini arttırdı. İl genelinde 10-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 20 ayrı operasyonda yaklaşık 1 kilogram esrar, 721 extacy hap ve yaklaşık 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 37 kişiden 9\'u tutuklandı.

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