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Okul önlerinde narkotik uygulaması

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, okul önlerinde ve çevrelerinde narkotik uygulaması yaptı

13 Aralık 2017 18:25

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, okul önlerinde ve çevrelerinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulamada, şüpheli kişilerin üst araması yapılırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalarda tek tek kontrol edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sorunsuz geçmesi adına yoğun gayret sarf ediyor. Narkotik polisi, okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan parkları, internet kafeleri, oyun alanları ve metruk binaları da unutmadı. Narkotik polisi parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, oyun salonlarını ve internet kafelerini de girerek uygulama yaptı. Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.

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