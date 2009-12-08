Okul öncesi okullu çocuklar arttı

T24 - MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü İnanlı, okul öncesi eğitimin zorunlu tutulduğu 32 ilde okullaşma oranının ortalama yüzde 88’e çıktığını açıkladı. Kalan yüzde 12 ise sınıf açılamamasından.



MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürü Remzi İnanlı, bu yıl Türkiye genelinde okul öncesi öğrenci sayısının 150 bin artarak 950 bine yükseldiğini açıkladı. İnanlı, bu illerde okula gidemeyen yüzde 12 oranındaki çocuğun genellikle çocuk sayısı bir sınıf açmaya yetmeyen yerleşim birimlerinde yaşadıklarını söyledi.



Böylece okul öncesi eğitim alan öğrenci sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 artmış oldu. İnanlı sözlerini şöyle sürdürdü: “Okullaşma oranı bu hızla artarsa tüm Türkiye’de okul öncesi eğitimin zorunlu olması için öngörülen takvim de değişebilir. Zorunlu eğitime 2013’te geçilmesi düşünülüyordu. Böyle giderse daha erken geçilebilir.



Gelecek yıl 13 il daha okul öncesinde zorunlu eğitim kapsamına alınacaktı fakat bu rakam biraz daha artabilir. İllerin yüzde 50’si bu kapsama alınabilir. Okul öncesi eğitime destek sağlamak amacıyla ‘Haydi Kızlar Okula’ benzeri bir kampanya düzenlemeyi planlıyoruz.”



13 il daha ekleniyor



Okul öncesi eğitimde 5 yaş (60- 72 ay) grubunda okullaşma oranı yüzde 50 artarken 13 yeni ilde daha zorunlu olacak. Önümüzdeki yıl Mersin, Antalya, Balıkesir, Aydın, Elazığ, Niğde, Osmaniye, Manisa, Sakarya, Kocaeli, Denizli, Afyon ve Yozgat bu kapsama alınacak.



950 bin kişi



2009’da okul öncesi eğitim alanların sayısı 950 bine yükseldi.

Bin 271 anaokulu faaliyet gösteriyor.



Okul öncesi eğitim veren kurumlara bu yıl 15 bin 356 öğretmen atandı. Bu ay 888 öğretmen daha atanacak. En fazla öğretmene ihtiyaç duyan iller, İstanbul, Ankara, Mersin ve Şanlıurfa.

