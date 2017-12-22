Okul müştemilatının tavan sıvası döküldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Konak ilçesindeki bir okulun müştemilatının alçı tavanının sıvası döküldü. Olay, okulda kısa süreli paniğe neden oldu.

Aziziye Mahallesi 715 Sokak\'ta bulunan Fatih Mehmet Ortaokulu\'nun içinde bulunan müştemilatın tavanındaki alçılar, koparak, yere düştü. Bu sırada içeride bulunan okulun temizlik görevlisi Asiye Akmeşe, korkudan baygınlık geçirdi. Öğrenciler ve öğretmenler arasında kısa süreli panik yaşanırken, olayda yaralanan olmadı. Okula tedbir amacıyla ambulans çağrıldı.

Okulun müdür yardımcısı Esra Özüdoğru, kullanılmayan bir alanda alçı tavanın döküldüğünü belirterek, telaşlanacak bir durumun olmadığını söyledi.



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