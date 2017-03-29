Okul müdürünün cinsel tacizini ortaya çıkaran Saadet Öğretmen'e ABD'den Cesur Kadınlar Ödülü

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, İzmir'de bir ilkokulda okul müdürünün çocuklara yönelik cinel istismarını ortaya çıkaran Saadet Öğretmen'e ABD'de "Cesur Kadınlar Ödülü" verildiğini aktardı.

"Saadet Öğretmen şu an Beyaz Saray’da. Evet, Washington DC’de" diyen Arman, "Yarın Amerikan Başkanı’nın eşinin elinden ödülünü alacak" ifadesini kullandı.

Söz konusu ödül, her yıl farklı alanlarda başarı göstermiş kadınlara veriliyor. Türkiye'den de pek çok aday arasından Saadet Öğretmen, ödüle layık görüldü.

Ayşe Arman'ın "Bravooooo Saadet Öğretmen'e..." başlığıyla yayımlanan (29 Mart 2017) yazısı şöyle:

Hani, bir Saadet Öğretmen vardı...

Tüm Türkiye onu ayakta alkışladı.

Hani, İzmir yakınında görev yaptığı bir köy okulunda, okul müdürünün küçük çocuklara cinsel istismarını ortaya çıkardı...

Yılmadı, susmadı, “İşimden olurum” demedi.

Onun sayesinde, uzun zaman karambole gelen dava tekrar açıldı ve o sapık müdür şimdi cezaevinde!!!

Saadet Öğretmen, hem o miniklerin hem de hepimizin kahramanı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden, çeşitli kurumlarından ödüller aldı. Ben de onunla yaptığım röportajdan sonra hep haberlerini vermeye devam ettim.

Şimdi de sıkı durun...

Saadet Öğretmen şu an Beyaz Saray’da...



Evet, Washington DC’de...

Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen “Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü”nü almak için orada. Her yıl, farklı alanlarda başarı göstermiş kadınlara veriliyor bu ödül. Her ülkeden bir kadına. Türkiye’den de pek çok aday arasından Saadet Öğretmen seçildi.

Yarın Amerikan Başkanı’nın eşinin elinden ödülünü alacak.

Bugüne kadar Türkiye’den sadece Şafak Pavey bu ödülü aldı, engelliler ve savunmasız grupların hakları için verdiği mücadele nedeniyle.

Saadet Öğretmen, bir kurumu ya da STK’yı temsil etmiyor, kendi başına bir birey olarak orada.

Çok heyecanlı ve çok güzel izlenimleri var.

Bana uzun uzun anlattı.

Yarın bu sayfada okuyabilirsiniz...

Saadet Öğretmen, hepimiz seninle gurur duyuyoruz!

İyi ki varsın... İyi ki bu kadar cesursun... Yetiştirdiğimiz gençler inşallah senin gibi gözü kara olur!

Saadet Öğretmen ödülünü Melanie Trump'tan aldı: