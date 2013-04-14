Okul müdürüne 'takvim' cezası

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'ndeki Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Demirel'e, üyesi bulunduğu Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası'nın (Eğitim-Sen) bastırdığı takvimi odasının duvarına astığı gerekçesiyle, 'ihtar cezası' verildi.
Gazipaşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Demirel hakkında Eğitim-Sen'in 2013 yılı takvimini makam odasına astığı gerekçesiyle geçen ay soruşturma açıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sendikalarla ilgili duyuru, afiş, takvim ve amblemlerin öğretmenler odasındaki pano dışında bulunmaması gerektiğine yönelik genelgesini anımsatarak, Müdür Demirel'in 7 gün içinde savunmasını vermesi istendi.
Demirel, sendikanın bastırdığı takvimin odasına asılmasında sakınca olmadığını kaydetti.
Müfettişlerin soruşturması sonucu Müdür Hüseyin Demirel'in savunması 'yetersiz bulunarak' 'ihtar cezası' verilmesi kararlaştırdı. Cezaya ilişkin tebligat, Müdür Hüseyin Demirel'e bildirildi.