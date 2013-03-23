Okul müdürüne odasında 'Eğitim-Sen takvimi var' diye soruşturma açıldı

Antalya'da Gazipaşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Demirel'e odasında, "Eğitim-Sen takvimi bulunduğu" için soruşturma açıldı. Demirel'e daha önce de CHP'li belediye başkanının öğretmenlere çiçek vermesine izin vermekten soruşturma açılmıştı.

Antalya'daki Gazipaşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Demirel hakkında, Belediye Başkanı CHP 'li Cemburak Özgenç'in 24 Kasım'da öğretmenlere çiçek vermesine izin verdiği gerekçesiyle açılan soruşturmaya, şimdi de Eğitim-Sen'in 2013 yılı takvimini makam odasına astığı gerekçesiyle ikinci soruşturma eklendi.

Gazipaşa İlçesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programında olmamasına rağmen Belediye Başkanı CHP'li Cemburak Özgenç, Gazipaşa Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi'nde öğretmenlere çiçek verdi. Bu nedenle aralarında Okul Müdürü Hüseyin Demirel'in de bulunduğu 3 idareci hakkında, Özgenç'in çiçek vermesine izin verdiği gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Okul Müdürü Hüseyin Demirel hakkında geçen ay bu kez de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Eğitim Sen'in 2013 yılına ait duvar takvimini odasında bulundurduğu için yeni bir soruşturma açıldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün genelgesine dayandırılan soruşturmada, sendikalarla ilgili duyuru, afiş, takvim ve amblemlerin öğretmenler odasındaki pano dışında bulunmaması gerektiğine dikkat çekilerek, Okul Müdürü Demirel'in 7 gün içinde savunması istendi.



Soruşturma hukuka aykırı



Soruşturma üzerine geçen hafta savunmasını veren Okul Müdürü Hüseyin Demirel, sendikal hakların kullanımı ve kamu hizmetinin aksamasına yol açmayan bu fiil nedeniyle savunmasının istenmesini doğru bulmadığını belirtti. Üyesi olduğu sendikaya ilişkin takvimi odasında bulundurmanın gayet doğal olduğunu söyleyen Demirel, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözkonusu genelgesinin de sendikal faaliyetleri engellemeye yönelik ve açılan bu soruşturmanın da hukuka aykırı olduğunu kaydetti.



Sendika: Tuhaf bir soruşturma



Tüm okullarda Eğitim Bir Sen'li idarecilerin odalarında Eğitim Bir Sen'e ait takvimler asılırken, bunlara kimsenin soruşturma açmadığına dikkat çeken Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, bu tür tuhaf soruşturmaların sadece Eğitim Sen'li idaricileri hedef aldığını iddia etti. Sendikaların duyuruları ve takvimlerinin okullarda bulunmasının doğal olduğunu kaydeden Sönmez, şunları söyledi, "Bu demokratik bir haktır. Afişler ise panolara asılır. Takvimin panoya asılması teknik olarak da mümkün değil. Dünyanın hiçbir yerinde böyle uygulama yok. Hukuka uymayan yaklaşımlarla üyelerimize soruşturmalar açılmaktadır. Bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Takvim çalışanın yakınında olmalıdır ki planlamasını yapabilsin. Okul idarecisi takvime bakmak için her seferinde öğretmenler odasındaki panoya mı gidecek?"



Takvimde neler var?



Soruşturmaya konu olan takvimde 'Örgütlü toplum, demokratik Türkiye , insanca yaşam' başlığı altında kalem, defter, araba, top, müzik enstrümanları gibi çeşitli nesnelerin karakalem çizimleri bulunuyor. Sayfalarda, 'Sanatı özgür bırakan bir eğitim için', 'Özgür ve yaratıcı kuşaklar için', 'Nitelikli ve bütünlüklü bir eğitim için', 'Yaşanabilir bir dünya için', 'Bilimsel bir özgürlük için' gibi sloganlar yer alıyor.