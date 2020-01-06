Okul müdüründen tepki çeken paylaşım: Karma eğitim baş belası

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Okul Müdürü Cuma Ağca, topu çocuklarına attı; “Telefon akşamları çocuklarımın elinde oluyor. Muhtemelen onlar bunu yaptı” demekle yetindi.

"Görevden alınmasını istiyoruz"

Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Ağca'nın paylaşımlarına tepki gösterdi. “Bu nasıl bir okul müdürüdür?” diyen Kalkan, şunları söyledi: Bu ülkenin okulunda müdürlük yapıyor ama karma eğitim hakkında ‘baş belası sistem’ diye paylaşım yapma cesareti gösteriyor. Anlaşılan bu şahsı müdürlük görevi kesmiyor. Üst makamlara, “Ben buradayım, beni de yukarılara atayın” mesajı vermek için muhalefete saldırıyor. Bu kişinin görevden alınmasını istiyoruz.