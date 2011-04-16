Okul müdürü olayı anlattı: Polise yalvardım

T24

“Polise yalvardık”

Emniyet Müdürü Çapkın: Fiziki müdahele yok



Bir gün önce facebook'a bunları yazmış

Açıkalın'ın doktoru: Durumu iyiye gidiyor

Okul müdürü Durak yaşananları Vatan gazetesine şöyle anlatı:“Peker Bey 4. sınıfta okuyan kızı Şeker’le yarın (bugün) Fransa’ya okul gezisine gidecekti. Bununla ilgili bilgi almak için okula geldi. Kızı Şeker gezi var diye okula gelmemişti. Okulun bahçesinde Peker Bey’le sohbet ediyorduk. Milletvekili adaylığından, okul gezisinin detaylarına kadar her şeyi konuşuyorduk.Tam o sırada bir trafik polisinin okulun kapısının önünde duran bir velinin aracını çekmek için işlem başlattığını duyduk. Peker Bey hemen koşarak dışarıya çıktı ve orta boylu, 28 yaşlarında olan trafik polisinin yanına gitti. Biz de onların yanına doğru yöneldik.” ‘Eliyle itti, bayıldı’ “Polisin Peker Bey’e ‘Artislik yapma’ gibi sözler söylediğini duydum. Bir bağrış çağrış oldu ve kısa süre sonra o polisin Peker Bey’i eliyle ittiğini gördüm.Peker Bey eliyle kalbini tutarak okulun bahçesine doğru koştu ve ‘Mehmet Amca ben kötüyüm, hemen ambulans çağırın’ dedikten sonra yere yığıldı. Bu onun oradaki son sözleriydi, sonra bayıldı. Onun kalp rahatsızlığını bildiğim için hemen mesleği eczacılık olan bir veliyi çağırdım. Peker Bey’i hemen yere yatırdı. Bu sırada iki tane çekici arabası gelmişti, okul yolunda bir trafik oluştu.Polisin yanına gittim; “Oğlum hemen ambulans çağırın, rica ediyorum adam içeride ölüyor, bak sonra çok üzülürsün, trafiği aç” dedim. O da bana “Şurada amirim duruyor onunla konuşun, iş hallolur” dedi. Gösterdiği sivil giyimli kişinin yanına gittim “Amirim içeride adam ölüyor” deyince o da bana “Ben amir falan değilim” diye karşılık verdi.O polis bir de asayişe haber vermiş, burada ‘karışılık var’ diye. Ambulansı bizim sekreter çağırdı ama çekici yüzünden yola giremedi. Herkes, yaşlı başlı insanlar o polise yalvardık “Ne olur çekiciyi şuradan al da yola ambulans girsin” diye. Ama o arabayı çekmeye devam ediyordu. Polise “Oğlum ben tecrübeliyim yapma adama bir şey olursa başına bela alırsın” dedim. Adını, soyadını, numarasını soruyorum bana ‘Trafik polisiyim’ diye cevap veriyordu.Eczacı hanım Peker Bey’in nabzının çok yavaş attığını söyleyip ‘adam gidiyor’ deyince Peker Bey’i benim özel arabama karga tulumba bindirdik. Ben 65 yaşındayım ilk kez bir insanı o halde gördüm. Çok kötüydü.” Beyninde hasar oluşabilir Peker Açıkalın’ın yaklaşık 30 dakika beyninin oksijensiz kaldığı ifade edildi. Doktorlar, “Oksijensiz kaldığı için beyinde hasara yol açma durumu söz konusu” dedi.İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, hastanede yoğun bakımda olan sanatçı Peker Açıkalın ile bir trafik polisi arasında yaşanan olaya ilişkin olarak, "Fiziki bir şey yok ama bir ağız dalaşı zannediyorum" dedi.Çapkın, Atatürk Havalimanı’nda bir gazetecinin ’Şu anda hastanede tedavi altında bulunan Peker Açıkalın’ın bir trafik polisi ile tartışma yaşadığı iddia ediliyor. Bu olayın içeriği nedir" sorusu üzerine şunları söyledi: "Herhangi bir fiziki müdahale olmadığı anlaşılıyor tabii. Başka birinin arabasının çekiliş anında gelip müdahale ettiği söyleniyor ama konuyu araştırıyoruz nedir ne değildir diye... Fiziki bir müdahale yokmuş ama öbür tarafı nedir ne değildir diye araştırıyoruz." "Olaya karışan polis memuru hakkında herhangi bir soruşturma açıldı mı?" diye de sorulan Çapkın, "Bakacağız tabii... Olay nedir, ne değildir, hatası varsa tabii ne gerekirse yapılacak" diye yanıtladı.Olayın yeni olduğunu ifade eden Çapkın, "Başka birinin aracının çekilmesi sırasında ’Çekmeseniz aracı’ demiş, fiziki bir şey yok ama bir ağız dalaşı zannediyorum" diye konuştu."İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları için hazırlıklar tamam mı?" diye sorulan Hüseyin Çapkın, "Tabii ki çalışıyoruz o konuda. Hep birlikte inşallah 1 Mayıs’ı kutlayacağız" dedi.Hâlâ yoğun bakımda bulunan Peker Açıkalın kalp krizi geçirmeden bir gün önce, 13 Nisan'da Facebook sayfasında Yahşi Cazibe'den neden ayrıldığını ve tv'lerde neden artık oyunculuk yapmayacağını şöyle açıklamıştı..."Telif haklarımın savaşını, hem bir oyuncu, hem bir vatandaş olarak, an itibarile, siyasi arenada olduğu gibi (tabiki kaleyi zorlayıp içeri girebilirsek... :) en doğal hakkım olan ekmek paramın savaşı için telif haklarımı çıkarmak adına;ilk etapta son yapmış olduğum atv kanalında 34 bölüm oynamış olduğum ve süreç filmin yapımcılığını yaptığı yahşi cazibe adlı sit-com dizisinden, tüm sözleşmede haklarım çiğnendiğinden dolayı ayrılma kararı alıp, bana karşı açılmış olan 150.00 united states dollar' lık davanın karşılığında SÜREÇ FİLM' e aynen sözleşmemin gereği 150.000-,TÜRK lirası karşı dava açmaya karar verdim....Ve bu ÜLKEDE iki kalas bir heves yaşadığı zannedilen tüm oyuncuların TELİF HAKLARI çıkmadan mesleğim olan sanatımı TV' lerde icra etmekten vazgeçtim...Beni sevenlerden özür dilerim.Sevgi ve saygılarımla.(benim gibi bi fil 37 senedir sigortası olmayan bir sanatçının, yanında ve konumunda bir kaç kişi varsa lütfen benimle birlikte hareket etsin. ...BU BİR HAK SAVUNUSUDUR... kırallar hep soytarılardan korkmuştur.)Uğur peker açıkalın."Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği doktorlarından operatör doktor Fuat Büyükbayrak, yaptığı açıklamada Peker Açıkalın'ın sağlık durumunun iyiye gittiği söyledi.Yapılan açıklamada şöyle denildi:''Açıkalın'ın bilinci kısmen açıldı. İyiye doğru gidiş var. Etrafındaki insanları tanımaya başladı. Solunum cihazına bağlıydı. Bugün itibarıyla solunum cihazından ayrıldı. Beyin tomografisinde sorun yok. Tedavisine devam ediyoruz'' dedi.Oyuncu Peker Açıkalın, dün geçirdiği ''miyokard enfarktüsü (kalp krizi)'' nedeniyle önce Kadıköy Şifa Hastanesine, ardından da Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.