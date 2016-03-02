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Okul müdürü öğrencilerini tacizden tutuklandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, müdürü açığa aldığını duyurdu

02 Mart 2016 23:16

Çanakkale'de bir okul müdürü, iki kız öğrencisini tacizden tutuklandı. Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü, olayın ardından okul müdürünü açığa aldı.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, olay, Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi’ndeki Geyikli Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. 25 Şubat perşembe günü bir kişinin ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne olayı anlatan dilekçe vermesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine olay, tutanak altına alınarak savcılığa intikal ettirildi. Savcı, hem okul müdürü İ.K.’nin, hem de iki kız öğrencinin ifadelerini aldı. Öğrencilerden biri tacize uğramadığını söylerken, diğeri taciz iddialarını doğruladı ve okul müdürü İ.K.’nin, kendisine elle tacizde bulunduğunu öne sürerek şikayetçi oldu.

Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği okul müdürü İ.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Milli Eğitim Müdürü Zülküf Memiş ise taciz iddiaları nedeniyle Okul Müdürü İ.K.’nin açığa alındığını ve iddiaları araştırmak üzere müfettiş görevlendirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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