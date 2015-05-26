Okul müdürü, öğrencilerin başından para saçtı!

Karaman’da Başyayla İlkokulu Müdürü Ümit İbrahim Öztürk, geçtiğimiz dönem başarılı öğrencilerin başından sınıf ortasında para saçtı. Bu görüntülerden hazırlanan ve okulun resmi web sitesinde yayınlanan video, kaymakamlık ve velilerin tepkisi üzerine yayından kaldırıldı. Okulun resmi web sitesinde yayınlanan videoda, Öztürk’ün paraları ”Şöyle başına saçalım. Bak bankadan gıcır gıcır getirttim bunları. Hadi hayırlı olsun” diyerek saçması dikkat çekti.

Başyayla İlkokulu Müdürü Ümit Öztürk, geçen dönem kitap okuma yarışması ve karnesinde not ortalaması ile sınıfında dereceye giren öğrencilere, diğer öğrencilere teşvik olması için para dağıttı. Birinciye 20, ikinciye 15 ve üçüncüye de 10 lira dağıtan müdür Öztürk, sınıflara tek tek gidip başarılı öğrencileri tet tek sınıfın ortasına çağırdı. Ardından da öğrencilere paraları, başlarından saçarak verdi.

Videonun başında müdür Öztürk, Başyayla İlçesi tabelasının başında durup, ”Suyu sert, insanı mert Başyayla’dayız” diyerek ilçesini ve sokaklarını tanıtıyor.

Ardından Kaymakam Hamza Özer’in de katıldığı karne dağıtım töreni görüntüleri de yer alıyor. Videonun okulun web sitesinde yayınlanmasının ardından kaymakamlık ve velilerin tepkisi üzerine yayından kaldırıldığı öğrenildi.