Okul müdürü Covid-19 çıktı ama okul kapatılmadı

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül’e geri sayım sürerken bir Koronavirüs vakası da İzmir’den geldi. Bergama'daki ortaokul müdüründe Koronavirüs tespit edildiği, ancak okuldaki diğer öğrenci ve personele herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

İzmir Bergama'daki Zeytindağ Yılmaz Ortaokulu Müdürü Mehmet Şahin'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Şahin karantinaya alındı ancak okulda öğrenciler kurs görmeye, öğretmenler ders vermeye devam ediyor.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, Eğitim-Sen Bergama Temsilciliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Okulun dezenfekte edildiği ancak öğretmenlerin ve öğrencilerin okula gitmemeleri yönünde herhangi bir tedbir alınmadığını öğrendik. Önerimiz 14 gün boyunca ilgili okulun kapatılması öğrenci ve çalışanlara test yapılmasıdır."