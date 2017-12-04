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Okul müdürü, ceza kesen polisle tartıştı, Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da imam hatip ortaokulu müdürü A

04 Aralık 2017 16:47

KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş., otomobiliyle hız sınırını aştığı gerekçesiyle kendisine ceza kesen trafik polisleriyle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyiip Erdoğan\'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alındı.
Bölücek Mahallesi\'nde, imam hatip ortaokulu müdürü A.Ş. otomobiliyle giderken hız sınırını aştığı gerekçesiyle radar kontrolü yapan trafik polisleri tarafından durduruldu. İddiaya göre, müdür A.Ş., kendisine 206 lira para cezası kesen polislerle tartıştı. Tartışma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hakaret ettiği öne sürülen A.Ş., gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi\'ne götürüldü. A.Ş., ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

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