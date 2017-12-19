Okul Müdürü Ayhan Kökmen'in öldürülmesi protesto edildi

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesindeki Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, Manisa\'nın Kula ilçesinde basın açıklaması ile protesto edildi.

Eğitim Bir -Sen, Türk Eğitim-Sen, Eğitim-Sen ve Eğitim - İş Kula Temsilciliği üyeler yaklaşık 50 kişi, Yunus Emre Kent Meydanı\'ndaki Atatürk anıtı önünde bir araya gelerek Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından öldürülmesini kınadı. Grup adına basın açıklamasını Kula İlçe Mill Eğitim Müdürü Adem Sümen okudu. Son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddetin büyük artış gösterdiğini belirten Sümen, şunları söyledi:

\"Neredeyse her gün eğitim ve bilim yuvalarımızda öğretmenler, eğitim çalışanları sözlü ya da fiziksel saldırıya uğramaktadır. Gün geliyor bir öğrenci öğretmeni bıçaklıyor, gün geliyor veliler ellerinde sopalarla öğretmenlere meydan dayağı atıyor. Son günlerde öğretmenlerimizin darp edilmesi, eğitim çalışanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarında bıçaklı, sopalı saldırılar sonucu yaralanmaları, tekme ve yumruklarla dövülmeleri öğretmenlere yönelik saldırıların hız kazandığı sık yaşanan olaylardan olmuştur. Bu acı haberlerin sonuncusu da geçtiğimiz Cuma günü İzmir Ödemiş\'ten geldi. Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.\"

\'ŞİDDETİ KINIYOR, REDDEDİYORUZ\'

Öğretmene yönelik şiddetin bireysel olaylar gibi görülemeyeceğini belirten Sümen, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Çünkü öğretmenler yıllardır öğrenci ve veli şiddetine maruz kalmaktadır. Bunun nedeni de öğretmenin etkisizleştirilmesi, değersizleştirilmesi, korunup, kollanmamasıdır. Öğretmenlerin çok maaş alıp, az çalışıyor algısı, öğretmenlerin özlük haklarının yeterince gözetilmemesi, öğretmeni savunmasız hale getirmektedir. Cefakar öğretmenlerimizi hor görenler, okullarda öğretmene uygulanan şiddetin bir numaralı sorumlularıdır. Hükümetin uyguladığı yanlış eğitim politikaları bu ve benzeri ölümlerin nedenidir. Şiddeti kınıyor, reddediyor, telin ediyoruz. Öğretmene şiddet konusunda bütün eğitim çalışanlarının tek vücut olarak dimdik ayakta olduğunu tüm ülkemiz kamuoyuna ilan ediyoruz.\"

FOTOĞRAFLI