Okul müdürü 13 kız öğrenciye cinsel istismardan tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesindeki bir ortaokulun 60 yaşındaki müdürü İ.B., 13 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp cezaevine kondu. Müdür hakkında 200 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan, aynı ilçedeki Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda görevli 56 yaşındaki bir öğretmen de yedi ayrı kız öğrencisini istismar ettiği gerekçesiyle yargılanıyor.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre cinsel istismar, Y.K. adlı kız öğrencinin velisi İ.K.,’nin 4 Nisan’da savcılığa başvurması üzerine ortaya çıktı. İ.K., okul müdürü İ.B.,’nin üç dört kez kızına cinsel saldırıda bulunduğunu ifade etti. Kız çocuğunun anlatımına göre İ.B.’nin bu davranışını başka öğrencilere de yaptığını savunan İ.K., şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine Müdür İ.B., hakkında soruşturma açıldı. Çocukların ifadesi bir sosyal çalışmacının hazır bulunduğu ortamda kamerayla kayda alındı.

Çocukların hepsi aynı ifadeyi verdi

Çocuklardan Y.K., müdürün kızların göğüslerine bastırdığını, odalarına gittiklerinde yanına çektiğini belirterek, “Bunu bazen okul çıkışında koridorda, bazen sınıf defterini götürdüğümüzde yaptı. Beden eğitimi dersinde sınıf defterini götürdüğümde kalçama vurdu” dedi. E.M.A., da müdürün 10-11 kez omzundan tutarak taciz ettiğini anlattı. S.H., müdürün elini beline koyarak kalçasına temas ettiğini, bu hareketi bütün beden derslerinde yaptığını söyledi. S.B., ise müdürün olur olmaz yanına çağırarak taciz ettiğini söyledi. H.T., ve E.K., de fiziksel tacizi anlattı.

Tanık öğretmen: El teması olacak şekilde davrandı

Çocuklardan N.K., E.P., H.K., H.Ö., F.H., A.M.A. ve S.Ö, aynı tacizlerle karşılaştıklarını söyledi. Bir tanık öğretmen de ifadesinde, müdürün samimi yakınlık gösteren, el teması olacak şekilde davrandığını söyledi. İ.B. ise iddiaları redderek, “Sadece sıraya geçecekleri zaman belki elimle ‘Sen öne, sen arkaya geç’ şeklinde dokunmuş olabilirim. Öğrenciler devamsızlık yaptıkları için bunu tespit etmem üzerine birileri bunları organize edip hakkımda şikayette bulunmuş olabilir” dedi.

Tutuklanan İ.B. hakkında 13 kız çocuğu yönünden “çocuğun cinsel istismarı” suçundan sekizer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Çocuklardan yedisi yönünden suçun zircirleme şekilde işlendiğini, birinin ise teşşebbüs aşamasında kaldığı ifade edildi. İ.B. hakkında toplamda 181 yıldan 195 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşması 14 Temmuz’da görülecek.

Aynı bölgede 2. cinsel istismar

Öte yandan, yine aynı bölgedeki bir okulda 56 yaşındaki öğretmen F.G.,’ye yedi ayrı kız öğrencisini ders sırasında fiziksel tacizde bulunduğu iddiasıyla 22 buçuk yıla kada hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bu istismar, okulun rehber öğretmeninin okula atanmasıyla ortaya çıktı.

Kız öğrencilerin, “Öğretmen F.G. bizi kucağına oturtarak seviyor” demesi üzerine rehber öğretmen bu kuşkusunu müdürle paylaştı. Bir başka öğretmen, F.G.’yi sınıfta bir öğrencisini kucağına oturturken gördüğü anlattı. Üç velinin şikayeti üzerine kız çocuklarının ifadesi alındı. İddiaya göre F.G.; tamamı üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan, dokuz ve on yaşlarındaki çocukları, kucağına oturtarak ders anlatıyordu.

"Popolarına vurmuşumdur..."

F.G. ise ifadesinde, çocukları iki yıldır okuttuğunu, öğrencilerinin vücuduna dokunmadığını savundu. F.G., “Hadi bakalım yerinize g... boklular” diyerek, dönem dönem çocukların popolarına eliyle vurmuş olabileceğini ancak cinsel saikle hareket etmediğini ileri sürdü. F.G., çocukların kendisini çok sevdikleri için dizine oturduğunu söyledi. Ceyhan 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması 24 Mayıs’ta görüldü.