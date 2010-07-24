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OKUL MÜDÜRLERİNİN ZORUNLU ATAMASI DANIŞTAYDA ANKARA (A.A)

24 Temmuz 2010 13:05

-OKUL MÜDÜRLERİNİN ZORUNLU ATAMASI DANIŞTAYDA ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Türk Eğitim-Sen, 5 yılını dolduran okul müdürlerine zorunlu yer değiştirme uygulaması getiren Milli Eğitim Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştaya dava açtı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın 23 Haziran tarihinde yayımladığı zorunlu yer değiştirmeyle ilgili bir de genelgenin bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştaya dava açtıklarını bildirdi. Koncuk, açıklamasında, ''Okul müdürlerinin bilgisayar kurası ile atanması kariyer ve liyakat ilkelerinin çiğnenmesi anlamına da gelmektedir. Bugün okul müdürlerine yapılan haksızlık, yarın öğretmenlere ve diğer idarecilere yapılacaktır'' ifadesine yer verdi. Yer değiştirmenin, isteğe bağlı bir tayin olmadığını, yönetmelik gereği resen yapılan bir işlem olduğunu belirten Koncuk, genelgedeki ''zorunlu yer değiştirmeler il içinde yapılacaktır'' hükmünün kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı olduğunu savundu.  Koncuk, şunları kaydetti: ''Milli Eğitim Bakanlığı, 5 yıllık süre hesabında müdürlerin aleyhine uygulama getirmektedir. Sendikamız, rotasyon uygulamasını yargıya taşımıştır. Birçok yönüyle yanlış bir anlayışın ürünü olan bu uygulama mutlaka iptal edilmelidir. Adaletsiz bir anlayışla yapılacak rotasyon uygulaması yarardan çok zarar getirecek, birçok okul müdürü mağdur olacak, çalışkan müdürler adeta cezalandırılacak, başarılı müdürler küstürülecektir. Rotasyon uygulaması nedeniyle ortaya çıkacak keşmekeş ise Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'yu çok zor durumda bırakacaktır. Bu uygulamayla binlerce okul müdürünün yer değiştirmesi söz konusudur.''

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