Okul müdürlerine mesaj: Gökkuşağı resmi yapıp pencerelere yapıştırmak LGBTİ projesidir; sapıklara destek vermeyelim

T24 Haber Merkezi

Koronavirüs salgını nedeniyle 'Evde Kal' çağrılarına destek verenlerin 'Gökkuşağı' çizimleri, LGBTi+'ları hedef haline getirdi. Bazı okul müdürlerine "Gökkuşağı LBTİ projesidir; bu sapıklara destek vermeyelim" mesajı gönderildiği öğrenildi.

Eğitim- Sen Mersin Şubesi Başkanı Mahmut Sümbül mesajı doğruladı ve kendisinin de mesajdan bazı öğretmenlerin bilgilendirmesiyle haberdar olduğunu söyledi. Sümbül, mesajın İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden gönderildiğini öğrendiğini aktardı.

Mesaj 'Resmi Okul Müdürleri' isimli Whatsapp grubundan gönderildi.

Mesajda "Son günlerde yayılan bir mesajla çocuklarımızdan bir kağıda gökkuşağı resmi yapıp pencerelere yapıştırılması istenmektedir. Eğitim camiası da bu akıma kapılmıştır. Whatsapp'tan velilere ödeve olarak yollanmaktadır. Bu bir LGBTİ projesidir. Gökkuşağı onların sembolüdür. Mayıs ayında yapacakları Onur Yürüyüşü'nün bir ön hazırlığıdır. Bu mesajı yayıp uyaralım. Öğretmenlerimiz ve çocuklarımız bu projenin bir parçası olmasın. LGBT sapıklarına destek vermeyelim" yazdı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Eğitim -Sen Mersin Şubesi, Koronavirüs nedeni ile karantina günlerinde eve kapanmak zorunda kalan çocuklar için gökkuşağı çizme projesi başlatıldığını, projenin 'kirli zihniyetler' tarafından engellenmeye çalışıldığını söyledi.

Açıklamada "Sosyal medya aracılığıyla başlatılan bu çağrı sonrasında çocukların gökkuşağı çizimlerini pencerelerden paylaşarak #evdekal çağrısı yapma etkinlikleri malum kirli zihniyetler tarafından sapkınlık olduğu gerekçesiyle engellenmeye çalışılıyor. Çocuk dünyası dayanışmayı renklerle, sanatla buluştururken farklılıkları sapkınlık olarak görenlerin bu çocuksu dayanışmayı engelleme gayretlerini kınıyoruz" denildi.