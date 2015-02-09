Okul kıyafetleri olmayan 4 kardeşe idareciler 'okul kıyafetin yoksa gelme' dediler

Gaziantep’te Sayılır ailesinin 4 çocuğu, okul kıyafetleri ve ayakkabıları olmadığı için okula gidemedi. Bir haftadır sadece ekmek ve çayla beslendiklerini dile getiren aile yardım bekliyor.

Gaziantep’te eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başlarken, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi’nde ikamet eden Sayılır ailesinin evinde yaklaşık bir haftadır yemek pişmiyor.



Ayaklarında ayakkabı olmadığı için terlikle dışarıya çıkan ailenin 4 çocuğu ise, okul kıyafetleri, ayakkabıları ve defter, kalemleri olmadığı için okula gidemedi.



Aileye komşuları sahip çıkarken, çocuklar Sabahları ekmek ve çayla karınlarını doyuruyorlar. İlk dönem kıyafetsiz okula giden 8. sınıf öğrencisi Dilan (15), 6. sınıf öğrencisi Sergen (13), 5. sınıf öğrencisi Hatice (10) ve 1. sınıf öğrencisi Meryem (7) okul kıyafetleri olmadığı için okula gidemiyor.



Okul idarecilerinin kendilerine ‘okul kıyafetin yoksa okula gelme’ dediğini ve bu yüzden okula gidemediklerini söyleyen çocuklar, yetkililerden yardım bekliyor.

İHA'nın haberine göre, eşi işsiz olan Emine Sayılır, gözyaşları arasında evinin market ve çocuklarının okul ihtiyaçlarının giderilmesini istedi.

'Çocuklarımın karnı aç, okula nasıl gitsinler'

Hiçbir gelirleri olmadığını ve yeşil kartlı olduklarını ifade eden Sayılır, çocukları okula gönderemediğini belirterek, “Çayı ve şekeri 1 liralık olandan alıyorum. Dolabımızda hiçbir şey yok. Sabah iki tane somun ekmek aldım, çayla onu içtiler. Sadece çayla ekmek, başka da yiyecek bir şey yok. Okul kıyafetleri yok. Çanta, defter, kalem ve kitapları yok. Beden eşofmanı istemişler ben nasıl alayım? Bakkala ve ekmekçiye borçlarımız var, veremiyorum. Ben devletten, Tahmazoğlu’ndan ve Fatma Şahin’den yardım istiyorum. Çocuklarıma okul kıyafeti almazsanız okula gelmeyin dediler. Benim alacak hiç durumum yoktur. Çocuklarımın karnı aç, okula nasıl gitsinler? Kocam işsiz geziyor. Çocuklarıma ayakkabı alamadım. Dolabım bomboş. Yardım alıyordum, onu da kestiler “dedi.

'Okula gitmek istiyoruz'

Ayakkabısı ve okul kıyafeti olmadığı için okula gidemeyen 10 yaşındaki Hatice ise, kimselerin kendilerine yardım etmediğini ifade ederek, okula gitmek istediklerini belirtti. En son bir hafta önce yemek yediklerini söyleyen Hatice, her zaman ekmek çay yediklerini anlattı.

13 yaşındaki Sergen de, okumak istediğini ifade ederek, ilk dönem kıyafetsiz okula gittiğini ve bu dönem okul idarecisinin kendisine ‘kıyafet almadan okula gelme’ dediğini söyledi.