-OKUL KANTİNLERİNDEKİ YASAKLARA DESTEK ANKARA (A.A) - 13.07.2011 - Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının, okul kantinlerinde ''kola, hazır meyve suları, enerji içecekleri, hamburger, kızartma, cips gibi ürünleri'' yasaklamasının gelecek nesillerin sağlıklı yetişmeleri adına önemli bir adım olarak gördüklerini söyledi. Gök, yaptığı açıklamada, şişmanlık ve obezitenin, tüm dünyada çocuk ve erişkinleri etkileyen, son yıllarda sıklığı giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini kaydetti. İstatistiklerin son 10 yılda dünyada fazla kilolu birey sayısının 200 milyondan 300 milyona çıktığını gösterdiğini belirten Gök, şişman insan sayısının ise 1 milyara ulaştığını ifade etti. Türkiye'de yapılan son araştırmaların, obez ve diyabetli sayısının kadınlarda yüzde 34, erkeklerde ise yüzde 107 oranında arttığını gösterdiğini dile getiren Gök, gerekli önlemlerin alınmadığı taktirde gelecek 10 yıl içinde toplumun önemli bir kısmının obez olabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), özellikle 12 yaş altı çocukları obezite ve ilgili diğer hastalıklardan korumak için hükümetlere çağrıda bulunarak ''kola, hamburger, cips gibi sağlıksız gıdaların teşvik edilmemesi uyarısında bulunduğunu'' hatırlatan Gök, dünyada ve Türkiye'de, kola ve gazoz gibi gazlı içeceklerin çocuklarda obeziteye neden olduğunun tıp çevrelerince sürekli dile getirildiğini belirtti. Gök, şunları kaydetti: ''Bu içeceklerin aşırı tüketilmesi obeziteye, süt ve kalsiyum alımını olumsuz etkilemesinden dolayı da kemik erimesine yol açtığı söylenmektedir. Şüphesiz ki bu söylemlerin içi boş değildir ve obezite kader değildir. Çocuklarımızın hamburger, sandviç, cips gibi hazır gıda ile gazlı içecek tüketimi azaltıldığında ve bunların yerine sebze meyve, et ve süt ürünleri ile beslendiğinde obezite riskleri de azalacak ve daha sağlıklı nesiller yetişeceği şüphesizdir. Uzmanlar tarafından, gazlı içecekler ve hamburger dışında obezite ve beraberinde başta kanser olmak üzere alzheimer, kalp, astım gibi birçok hastalığın bir başka ve önemli nedenlerinden birisinin de tatlandırıcılar olduğuna işaret edilmektedir. Halk sağlığını tehdit eden tatlandırıcıların, yetişen yeni nesil çocukların 20-30 yıl sonra geleceklerini körelteceği gerçeği çok uzaklarda değildir. Şeker-İş Sendikası olarak bugüne kadar yaptığımız basın açıklamaları ve bilgilendirme toplantılarının hemen hepsinde, dünya ülkeleri örneğinde olduğu gibi ülkemizde de bu konuda acil olarak bir eylem planının hayata geçirilmesi ve ilköğretim okullarında çocukların bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık oluşturacak kısa film ve fragmanlarla bilgilendirme toplantılarının yapılması gerektiği konusunda yetkililere çağrıda bulunduk.'' -''NBŞ'LER ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYOR''- Birçok Avrupa ülkesinin Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) tesislerini kapattığını ya da üretimini durdurduğunu belirten Gök, Türkiye'de bazı çevrelerin ısrarla NBŞ üretimi yaptıklarını söyledi. NBŞ'ler konusunda duydukları kaygıları sıcağı sıcağına toplumla paylaşmaya çalıştıklarını ifade eden Gök, özellikle mısır şurubundan üretilen kola, meyve suyu, gazoz gibi içeceklerle çikolata, tatlı, kek, pasta ve dondurma gibi yüzlerce ürünün obeziteye bağlı kansere davetiye çıkardığını kaydetti. Mısır şurubunun, şeker pancarından elde edilen şekerden daha ucuz ve taşınmasının kolay olması sebebiyle tercih edildiğini dile getiren Gök, üreticilerin ceplerine girecek paraların hesabını yaparak halkın sağlığını ikinci plana ittiklerini, çocukların sağlıklarını tehlikeye attıklarını iddia etti. Türkiye'de yüzde 10'luk kısmına müsaade edilen NBŞ üretim kotasının Bakanlar Kurulu kararıyla yüzde 15'e çıkarıldığını hatırlatan Gök, ''Bu, camiamızda adeta travma etkisi yaratmıştır. Avrupa'da kişi başına düşen 1.5 kg tatlandırıcı miktarı ülkemizde ne yazık ki 6 kilogramın üzerine çıkmıştır. İnsanlarımızın artık nişasta bazlı şekerlerin zararları konusunda bilinçlenmesi gerekmektedir'' dedi. Geçen günlerde Zonguldak Ereğli'de yaşayan 9 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Taha Soysal'ın obeziteden öldüğünü anımsatan Gök, ''Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarının geç de olsa obeziteyi engellemek ve öğrencileri bilinçli beslenmeye teşvik etmek amacıyla okul kantinlerinde kola, hazır meyve suları, enerji içecekleri, hamburger, kızartma, cips gibi ürünleri yasaklamasını gelecek nesillerimizin sağlıklı yetişmeleri adına önemli bir adım olarak görüyoruz'' diye konuştu. Gök, Türkiye'de, obezite ve obeziteye bağlı hastalıklara neden olan NBŞ'lerin kotasının Avrupa ülkeleri seviyesine indirilmesi konusunda adım atılacağına inandıklarını sözlerine ekledi.