Okul kantininde yangın çıktı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla İlçesi\'ndeki Şehit Kemal İlkokulu kantininde çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Şehit Kemal İlkokulu bahçesinde yer alan ve bu yıl tam gün sistemine geçilmesiyle sınıflara dönüştürülen ek binaya bitişik olan kantinde, bugün saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bir anda kantini sardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla biriminde görev yapan İtfaiye ekipleri, haber verilmesiyle okula gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülerek, okul binasına sıçraması önlendi. Yangın çıktığını haber alan bazı veliler okula koştu.

Yangın sırasında okulda bulunan bazı veliler, teneffüs saatinde yaşanan olayda, öğretmenlerin ana binadaki odalarında olduğunu, yangının ilk çıkış anında kantinde bulunan bazı öğrencilerin panikle dışarıya çıktığını, aralarında yere düşenlerin olduğunu söyledi. Yangının tüpgazdan çıkmış olabileceği ileri sürüldü.

EK BİNADA EĞİTİM YAPILMASINI İSTEMİYORLAR

Şehit Kemal İlkokulu’nda eğitim gören çocukların velileri, yaklaşık bir haftadır ek binada eğitim yapılmaması için çaba gösteriyor. 150\'ye yakın öğrencinin eğitim gördüğü ek bina konusunda endişeli olan veliler, yangın merdiveninin bulunmaması, pencerelerin demir parmaklıklarla kapatılması, sadece alt katta ana sınıfı öğrencilerine yönelik tuvaletlerin bulunması ve depreme dayanıklılık testinin yapılıp yapılmadığı konusunda bir bilgilerinin olmamasını gerekçe gösteriyor. Veliler bu nedenle ilgili kurumlara dilekçe de verdi. Kantin yangını sonrası konuşan bazı veliler, endişelerinde haklı olduklarını söyledi.

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