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Okul hizmetlisi kız öğrencilere taciz iddiasıyla tutuklandı

Evli ve bir çocuk babası M.Ş 15 yıldır hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi

16 Mart 2016 12:40

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Çaylı Ortaokulu'nda hizmetli olarak görev yapan evli 1 çocuk babası 51 yaşındaki M.Ş, 6 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, okulda öğrenim gören kız öğrencilerden E.S., N.D., F.K., M.B., A.Ç. ve F.S., rehber öğretmenlerine okulda hizmetli olarak görev yapan evli, 1 çocuk babası M.Ş.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi.

Rehber öğretmenin, durumu okul yönetimine bildirmesiyle komisyon oluşturulup, öğrencilerden şikayetlerini belirten birer dilekçe alınarak, konu Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi.

M.Ş., okul yönetiminin savcılığa yaptığı suç duyurusu üzerine, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kızlara taciz suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen zanlı, tutuklandı. M.Ş.'nin evli ve çocuk babası olduğu, 15 yıldır hizmetli olarak görev yaptığı öğrenildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yener Gök, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü belirterek, şöyle dedi: "Şu an için 'Hizmetli bunu yaptı ya da yapmadı' diyemiyoruz. Olayı haber alır almaz doğrudan Aydın İl Milli eğitim Müdürlüğü'ne bildirip müfettiş istedik. Müfettişler bugün gelmişler incelemeye başlamışlar. Hizmetliye ayrılmasının uygun olacağını söyledik o da bunu kabul etti. Kendisi işten ayrıldı. Gelişmeler şimdilik bu kadar bu aşamada daha fazla konuşmak doğru değil."

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