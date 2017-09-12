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Okul harçlığını kazanmak isterken, canından oldu

Halil ÜLKER/BİTLİS (Ahlat), (DHA)- BİTLİS'in Ahlat İlçesi'nde, okul harçlığını kazanmak için değirmende çalışan 14 yaşındaki Mehmet Emin Çevik, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

12 Eylül 2017 16:11

Halil ÜLKER/BİTLİS (Ahlat), (DHA)- BİTLİS\'in Ahlat İlçesi\'nde, okul harçlığını kazanmak için değirmende çalışan 14 yaşındaki Mehmet Emin Çevik, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Ahlat\'ın Selçuklu Mahallesi\'nde meydana geldi. Okul harçlığını kazanmak için değirmende çalışan Mehmet Emin Çevik, bulgur kurutmak için değirmenin damına çıktı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Çevik, yaklaşık 3 metreden yere çakıldı. Ağır yaralanan Çevik, iş arkadaşları tarafından çağırılan ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Çevik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatı kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çevik\'in ölümü büyük üzüntüye neden oldu.
 

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