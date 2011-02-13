-OKUL HARÇLIĞINI ÇIKARIRKEN CANINDAN OLDU DÜZCE (A.A) - 13.02.2011 - Düzce'de, 15 yaşındaki çocuk, okul harçlığını çıkarabilmek için pişmaniye sattığı TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı gişelerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kaynaşlı gişelerinde Otomatik Geçiş Sistemi'nden (OGS) çıkış yapan Mehmet S. idaresindeki 34 VM 8586 plakalı yolcu otobüsü, gişelerde pişmaniye satan ilköğretim 8. sınıf öğrencisi Deniz Koçyiğit'e (15) çarptı. Koçyiğit, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yolculardan Mesut Sıddık, kazanın Koçyiğit ile yanındaki çocuk birbirlerini kovalarken meydana geldiğini söyledi. Sürücü Mehmet S. gözaltına alındı. Yolculardan bazılarının ifadelerine başvurulacağı bildirildi. Yolcular, başka bir otobüsle gidecekleri yere gönderildi.