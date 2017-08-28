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Okul harçlığı için hamallık yapan üniversiteli asansör boşluğuna düşerek öldü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK'te, okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti

28 Ağustos 2017 17:35

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, okul harçlığını çıkarmak için çalışırken inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Salim Karapınar, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi olan Salim Karapınar, okul harçlığını çıkarmak için bir süre önce hamallık yapmaya başladı. Karapınar, 10 gün önce Karabük Mahallesi Paladede Caddesi\'ndeki 6 katlı inşaat halindeki bir apartmana mutfak mobilyası taşırken 3\'üncü kattaki etrafında önlem alınmayan asansör boşluğundan aşağıya düştü. Beton zemine düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedaviye alındı. 10 gün boyunca tedavi altında tutulan Salim Karapınar kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Karapınar\'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Salim Karapınar\'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yarın memleketi Karabük\'te toprağa verilecek.

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