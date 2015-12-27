Okul gezisine giden 7 ilkokul öğrencisi evlerine hamile döndü

Bosna Hersek'de okulla birlikte beş günlük bir geziye giden yedi ilkokul öğrencisinin geziden döndükten sonra hamile olduklarının anlaşıldığı belirtildi. Olayla ilgili açıklama yapan Sırp Cumhuriyeti Üreme Sağlığı Ulusal Koordinatörü Nenad Babic, ülkedeki cinsel ilişkiye girme yaşının 13-14'e kadar düştüğünü söyledi. Öğretmenlerin olayda sorumluluğu olduğunu belirten aileler, yaşananlara tepki gösterdi.

Vatan'da yer alan habere göre, Bosna Hersek'de 5 günlük okul gezisine giden 7 öğrencinin, gezi sırasında hamile kaldıkları anlaşıldı. Olay, Sırp Cumhuriyeti Üreme Sağlığı Ulusal Koordinatörü Nenad Babic'in açıklamasıyla ortaya çıktı. Babic, cinsel ilişkiye giyme yaşının 13-14'e kadar düştüğünü söyledi. Babic, bu durumdan ebeveynlerin ihmali kadar okullarda verilen cinsellik eğitimini de sorumlu tuttu.

Babic; erken yaşta cinsel ilişkinin kısırlık, cinsel hastalıklar, düşük ve erken doğum gibi pek çok soruna yol açtığına dikkat çekti ve "Sırp Cumhuriyeti'nde kısırlık oranı yüzde 15 ile 18 arasında değişiyor, düşüklerin oranı yüzde 15, erken doğumlar ise yüzde 5 ile 10 arasında değişiyor" dedi.

Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'ne göre sadece geçtiğimiz yıl 18 yaşından küçük 31 kişi doğum yaptı, bunların dördü 15 yaşındaydı, 10'u 16 yaşındaydı, geri kalan 17'si de 17 yaşındaydı.

Saraybosnalı bir jinekolog olan Senad Mehmedbasic de 13 veya 16 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel ilişkiye girmesinin "berbat" bir durum olduğunu ancak maalesef bu durumla sık sık karşılaşıldığını belirtti. Mehmedbasic, "Çocuklara yeterince sağlık eğitimi verilmediği ortada. Bu yüzden sonuçlarını bilmeden böyle şeylere yöneliyorlar" dedi.