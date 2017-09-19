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Okul çevrelerinde uyuşturucu denetimi

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde  denetimlerine başlandı

19 Eylül 2017 17:15

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 2017-2018 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde  denetimlerine başlandı. İstanbul\'un 39 ilçesinde özellikle okullarda eğitimin başlama saatlerinde ve okulların çıkış saatlerinde denetimlere başlandı. Narkotik ekipleri sokaklarda şüpheli gördükleri kişilere yönelik , Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptı. Okul çevresinde kafeler, iddia bayileri, park ve bahçelerde aramalar yapıldı. Bahçelievler Zafer Mahallesi\'nde denetim yapan polis ekipleri Baki sokaktaki Yenibosna Ortaokulu çevresinde yaptıkları denetimlerde, okula yakın bir noktadaki metruk binada da arama yaptı. Metruk binanın 2. katında daha önce uyuşturucu kullanıldığını belirledi. Denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi. Bahçelievler\'de bir sokak sakini ise denetimlerden memnun olduğunu , her gün yapılmasının faydalı olacağını belirtti. 

(FOTOĞRAF)
 

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