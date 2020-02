Okul başkanları, sarı kurdele ile kansere dikkat çekti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi Belediyesi Okul Başkanları Meclisi, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle yürüyüş yaptı. Kansere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşte gençler, vatandaşlara sarı kurdele taktı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 3 yıl önce ilçedeki liselerin başkanlarından oluşturulan Okul Başkanları Meclisi, 15 Şubat Çocukluk Çağı Kanser Günü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirdi. Merkezefendi Belediyesi, önünden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı\'na yürüyen okul başkaları meclisi üyeleri, farkındalık yaratma amacı ile vatandaşlara da sarı kurdele taktı. Yürüyüşün ardından Okul Başkanları Meclisi Başkanı Reşat Işıktaş, basın açıklaması yaptı.

Dünyada her yıl 200 bine yakın çocuğun kansere yakalandığını, Türkiye\'de ise yüzlerce çocuğun kanserle mücadele ettiğini belirten Işıktaş, şunları söyledi:

\"Türkiye\'de de her yıl 3 bin çocuğumuz kansere yakalanıyor. Çocuk kanserlerinin iyileşmesinde yüzde 80 başarı elde ediliyor. Tedavi şansı yüzde 80\'i geçmemekle birlikte ailelerin belirtiler konusunda bilinçlendirilmesi ve tedaviye erken yönelmesi büyük önem taşıyor. Kanserli çocukların tedavisinde her geçen gün yeni bir umut ışığı beliriyor. Her hastalıkta olduğu gibi erken teşhisin önemli olduğu kanserde de, tedavinin başarı oranının artması için mutlaka çabuk müdahale şart. Ayrıca çocukluk çağı kanserlerinin neden sonuç ilişkisi erişkinlerde görülen kanserler kadar net değildir ve bilinen bir tarama programı yoktur. Yine de erken teşhis ile tedavi başarı oranları daha da yüksektir. Bu nedenle iştahsızlık, kansızlık, hızlı kilo kaybı, bacaklarda kemik ağrıları, cilt altı kanamaları, burun ve diş eti kanamaları, ateş gibi semptomların varlığında dikkatli olunmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.\"

