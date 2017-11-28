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Okul bahçesinde tabaca ihbarı polisi alarma geçirdi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da okul bahçesindeki trafo binasının çatısında tabanca olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi

28 Kasım 2017 19:29

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da okul bahçesindeki trafo binasının çatısında tabanca olduğu ihbarı polisi alarma geçirdi. Polislerin trafo binasının üzerine çıkarak incelediği tabanca, oyuncak çıktı.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi\'nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Ortaokulu\'nda meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı\'nı arayan bir veli, evinin balkonundan okul bahçesindeki trafo binasının üstünde tabanca gördüğünü ihbar etti. Bunun üzerine okula çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polislerin trafo binasının üzerine çıkarak incelediği tabanca, oyuncak çıktı. Bunun üzerine polis ekipleri, oyuncak tabancayı çöpe atarak okuldan ayrıldı.

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