Okul bahçesinde işlenen servis cinayetinde 5 müebbet istendi

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) ÜMRANİYE\'de servis taşımacılığı yapan iki gurup arasında çıkan ve bir kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 6 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

3\'ü tutuklu 5 kişi hakkında, \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, bir kişi hakkında da, \"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Ümraniye\'de 5 Eylül 2017 tarihinde bir okulun bahçesine servis taşımacılığı nedeniyle iki gurup arasında tartışma çıktığı, tartışma sırasında Cüneyt Elik\'in elinde bulunan bıçakla şüphelilerden Ramazan Sarı\'yı yaraladığı belirtildi. Şüphelilerden Kerem Beyazıt\'ın da elindeki silahla Cüneyt Elik\'e ateş ederek yaraladığı, çıkan arbedede Cüneyt Elik\'in annesi Selime Elik\'in de hafif şekilde yaralandığı, olay yerine gelen müşteki Feyyaz Elik ile daha sonra olay yerine gelen şüpheliler Eyüp Aygün ve Serkan Varol\'un da kavgaya karıştıkları anlatıldı.

KİMİN ÖLDÜRDÜĞÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Şüphelilerden Eyüp Aygün\'ün de olay sırasında elindeki silahla ateş ettiği belirtilen iddianamede, şüphelilerden Sevim Kırık\'ın beze sarılı şekilde elinde bulunan silahı çimenlik alana attığı kaydedildi. Adli Tıp Kurumu raporuna göre maktul Cüneyt Elik\'in ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü belirtilen iddianamede, Elik\'in hangi şüphelinin açtığı ateş sonucu öldüğünün belirlenemediği ifade edildi.

5 KİŞİ HAKKINDA MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Eyüp Aygün, Kerem Beyazıt, Ramazan Sarı, Mehmet Aytekin ve Serkan Varol için, \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası istenirken, Sevim Kırık hakkında da, \"Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme\" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmalarına ilerleyen günlerde başlanacak.