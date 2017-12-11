Okul bahçesinde cansız bedeni bulundu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde yaşayan Mehmet Uluhan (61), okul bahçesinde ölü bulundu.

Ergene\'nin Vakıflar Mahallesi\'nde oturan ve hem Vakıflar İlkokulu\'nun hem de mahallelinin günlük işlerini yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Uluhan, çalışmaya gittiği okulun bahçesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Uluhan\'u görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının da okul bahçesine gelip, inceleme yapmasının ardından Uluhan\'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Mehmet Uluhan\'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



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