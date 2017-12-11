T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul bahçesinde cansız bedeni bulundu

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yaşayan Mehmet Uluhan (61), okul bahçesinde ölü bulundu

11 Aralık 2017 16:35

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesinde yaşayan Mehmet Uluhan (61), okul bahçesinde ölü bulundu.
Ergene\'nin Vakıflar Mahallesi\'nde oturan ve hem Vakıflar İlkokulu\'nun hem de mahallelinin günlük işlerini yaparak, geçimini sağlayan Mehmet Uluhan, çalışmaya gittiği okulun bahçesinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Uluhan\'u görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının da okul bahçesine gelip, inceleme yapmasının ardından Uluhan\'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Mehmet Uluhan\'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNERGENE TekirdağDHATEKİRDAĞ ErgeneMehmet UluhanErgene Vakıflar MahallesiOlayCumhuriyetAdli Tıp KurumuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24