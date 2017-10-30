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Okul bahçesinde ağaç devrildi: 1 öğrenci öldü, 3 öğrenci ile 1 öğretmen yaralandı (2)

BİR ÖLÜM HABERİ DE KEPENEK KÖYÜ'NDEN Muş merkeze bağlı Tekyol Köyü'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 1 öğrencinin ölümü ve 1 öğretmen ile 3 öğrencinin de yaralanmasının ardından, merkez Kepenek Köyü'nden de acı haber geldi

30 Ekim 2017 18:34

BİR ÖLÜM HABERİ DE KEPENEK KÖYÜ\'NDEN
Muş merkeze bağlı Tekyol Köyü\'nde, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan 1 öğrencinin ölümü ve 1 öğretmen ile 3 öğrencinin de yaralanmasının ardından, merkez Kepenek Köyü\'nden de acı haber geldi. Köyde yaşayan 65 yaşındaki Remziye Akıntı, evinin bahçesinde çalışırken saat 10.30 sıralarında şiddetli rüzgarda devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. Akıntı\'nın cenazesi, Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 2\'si kız 6 çocuk annesi Remziye Akıntı, otopsinin ardından köyünde toprağa verilecek.

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