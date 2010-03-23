Okul bahçesinde 2 erkek çocuğa tecavüz

T24 - Bursa’da oturduğu mahallede çocuklara futbol dersi veren Bursaspor’un eski altyapı antrenörlerinden 56 yaşındaki M.S., 10 çocuğa “Size futbol topu alacağım” diyerek kandırarak tacizde bulunduğu, 2 çocuğa tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.





Merkez Osmangazi İlçesi'nde oturan Bursaspor’un eski altyapı antrenörlerinden M.S., mahalle takımında futbol oynayan yaşları 10 ila 15 arasında değişen çocuklara ders vermeye başladı. Güzel futbol oynayan çocuklara zaman zaman futbol topu hediye eden M.S.’nin hareketlerinden şüphelenen bazı veliler, antrenörü takibe aldı.



Çocuklarına tacizde bulunulduğunu fark eden bazı veliler, durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından takip altına alınan M.S., maç sonraları çocukları elle taciz ettiği ortaya çıkınca gözaltına alındı. Pedagog eşliğinde ifadeleri alınan 10 çocuğun elle taciz edildiği, 2 çocuğun ise tecavüze uğradığı belirlendi.



Suçlamaları kabul etmediği öğrenilen M.S. ‘Yaşı küçük çocukları elle taciz ve tecavüz’ suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.