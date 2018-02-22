Okul arkadaşının kimliğini çalıp, tehditle cinsel istismarda bulundular; mahkeme serbest bıraktı

İstanbul’da 2 yıl önce aynı okulda okuyan iki öğrenci tarafından çantasından kimliği alınıp tehditle cinsel istismara uğrayan Y.A.’nın şikayeti üzerine dava açılan öğrenciler mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Lise öğrencisi Y.A., Ekim 2016’da, erkek öğrencilerden E.D.’ye (16) tutması için çantasını verdi. Çantadan kimliği alan E.D., kızın yalvarmalarına rağmen geri vermedi. Bir evin önüne gelen iki arkadaş, kızdan içeri girerse alabileceğini aksi halde kimliğinin bir suça karıştırılacağını söyledi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nEvde zorla alkol de içirildiği söylenen genç kıza, şüphelilerden E.D.'nin cinsel istismarda bulunduğ, arkadaşı A.B. de telefona kaydettiği belirtildi. “Adını çıkarırız” diyerek korkutukalrını söyleyen Y.A., 2017 Haziran’ında da ormanlık alanda yine E.D.’nin cinsel istismarına uğradığı kaydetti. Y.A.'nın yaşadıklarını rehberlik öğretmenine “Duyarsa ailem beni öldürür. Ben yaşamak, tedavi görmek istiyorum. Derslerimi dinleyemiyorum. Okumak, iş sahibi olmak istiyorum” diye anllattığı belirtildi.

Öğretmeninin ihbarıyla olay Ekim 2017’de gözaltına alınan iki şüpheli suçlamaları reddetti. Savcılık E.D.’yi tutuklama, A.B.’yi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, iki şüpheliyi de adli kontrolle serbest bıraktı. Mahkeme, “Suçun vasfının lehine değişme ihtimali, adlı tıp raporu ile olayın iddia edildiği tarih arasında uzun bir zaman aralığının bulunması...” şeklinde görüş belirtti. Adli Tıp raporunda ise genç kızın bakire olmadığı belirtildi. Y.A. avukatı tarafından şüphelilerin serbest bırakılmalarına yapılan itiraz da mahkemece reddedildi.

“Mağdur çocuk bir kere daha mağdur oldu"

Savcılık, 15 Ocak 2018’de 2 şüpheliye dava açtı. E.D.’nin “nitelikli cinsel istismar” suçundan 25 yıldan az olmamak üzere ve birden fazla kez “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işlediği gerekçesiyle 20 yıla kadar hapsi istendi. A.B. için “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”dan 10 yıla kadar hapis talep edildi. “Kişisel verilerin kaydedilmesi” nden takipsizlik verildi. Çocuk Mahkemesi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne iddianameyi göndererek duruşma gününü bildirdi.

Y.A.’nın okul değiştirdiği, iki öğrencinin aynı okula devam ettiği öğrenilirken, Habertürk’e konuşan avukat Süreyya Kardelen Yarlı, “Mağdur çocuk bir kere daha mağdur oldu. Şüpheliler, bir sürü potansiyel mağdurun var olduğu okulda hayatlarını hiçbir şey olmamış gibi devam ettiriyor” dedi. Avukat Yarlı, duruşmada tutuklama talebinde bulunacaklarını da söyledi.