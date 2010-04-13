“Okul arkadaşım ile ortak hayalim”

T24 / Washington

Yıldız YazıcıoğluJaponya’nın şirketlerinden Mitsubishi ile ortak olduğu İntercity adlı otomobil kiralama şirketini kuran ve kariyerine şoförlükten başlaması nedeniyle dikkatleri çeken Ali Vural Ak, Başbakan Erdoğan’ın Amerika ziyaretiyle farklı bir şekilde gündeme geldi. Burada George Mason Üniversitesi bünyesinde kendi adıyla bir araştırma merkezi kurulmasını sağlayan Ak, resmi açılış töreni bugün yapılacak olan Küresel İslam Araştırmaları Merkezi’nin Direktörü Prof.Dr. Cemil Aydın ile ortak projeleri olarak bu sürece dahil olduğunu ifade etti. Aydın ile Boğaziçi Üniversitesi’nden sınıf arkadaşı olduklarını açıklayan Ak, son yıllarda İslam denildiğinde dünya gündeminde sadece Araplar akla geldiği için hoşnutsuzluk duyduğunu dile getirdi. Akademik hayatta İslam’ı doğru anlatacak kurumlarda eksiklik gördüğünü ve bu görüşünü arkadaşı Aydın’ın da paylaştığını anlatan Ak, “Biz bin yıldır İslam’ın öncüsüyüz Türkler olarak… Biz ne Türklüğümüzden ne de Müslüman olduğumuzdan utanıyoruz. Bu bir realite. Şimdi emin ellerde, düzgün bir şekilde, koca Türk kültürünü, dehşet bir büyük İslam medeniyetiyle harmanlayıp bugünün dünyasında olması gerektirdiği gibi bunu konumlandırabiliriz diye düşünüyoruz” dedi.Böylece hem son 10 yılda Türkiye’nin geldiği noktanın görüleceğini hem de İslam ülkelerinin pasif kalmasının engelleneceğini savunan Ak, Cemil Aydın ile uzun süredir bunu planladıklarını kaydetti. Ak, Aydın’ın George Mason Üniversitesi’ne transfer olmasıyla uygun üniversite ortamını bulduklarını belirtirken, 10 yıl boyunca finanse etmek üzere anlaşma yaptığı üniversiteye yıllık 400 bin dolarlık bütçe aktaracağını da açıkladı.