Oktoberfest'i Bremen kutladı!

Editörden;
Avrupa futbolunda oldukça hareketli bir haftasonunu geride bıraktık. İngiltere Premier Ligi'nde dev bir kapışma vardı... Manchester United Stamford Bridge'de
Şampiyonlar Ligi finalinde yendiği Chelsea'ye konuk oldu. Bu maçı dev rövanş
olarak nitelendirdik ve merakla beklenen Pazar geldiğinde ekrandan gözümüzü bir an olsun ayıramadık... Maç adına yakışır bir mücadeleye sahne oldu. Maçı izleme şansına sahip olamayanlar için bir foto galerisi ve video hazırlamayı da ihmal etmedik. > Foto galeri ve maçın detayları için tıklayınız
(video)İspanya'da gözler Barcelona'nın üzerindeydi.
İlk iki haftada '0' puan alan Katalan ekibinin hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansı lige de taşıyıp-taşıyamayacağı merak ediliyordu. Barca beklentilere yarım düzine golle karşılık verdi... Detaylar haberimizde...
Madrid'in iki temsilcisi Real Madrid ve Atletico Madrid
de kazananlar arasındaydı. Önce çıkan isim yine Sergio Agüero oluyordu, Atletico'da ve perdeyi açıyordu. Real kanadında ise Van Gol lakaplı Rud Van Nistelrooy klasını gösteren isimdi. Detaylar haberimizde...Villareal'de ise Nihat sevinci yaşanıyor
. Türk futbolcu uzun bir aradan sonra yeniden sahalara döndü ve takımının 3 puan almasına önemli bir katkı sundu... Detaylar haberimizde...Almanya'nın en ilginç maçı...
Bayern Münih Oktoberfest'in (Ekim Şenliği / Bira Festivali) açılış gününde Werder Bremen'den 5 gol yeyince
, biraların futbolcular üzerindeki etkisi tartışılmaya başlandı: ) Tarihi bir skordu bu ve Münih temsilcisinin, Klinsman'ın, tek tek futbolcuların yedikleri 5 golü hazmetmek için maçtan sonra daha fazla bira içmeleri gerekecek sanıyoruz... Bremen'de forma giyen Mesut Özdil'e de ayrıca şapka çıkartıyoruz; attığı gol ve verdiği muhteşem gol pası için...> Haberin tüm detayları için tıklayınız
Ve geliyoruz İtalya'ya... Mourinho'nun açıklamalarıyla geçen bir haftaarasından
sonra İnter'İn mağlubiyet alması taraflı tarafsız herkesin hayaliydi, çünkü Portekizli adamı susturmanın tek yolu
bu olarak görülüyordu. Ama o kadar çok yetenekli futbolcunun biraraya geldiği bir takımı devirmek hiç de kolay değildi... Detaylar haberimizde....Milan
, efsanelerin takımı... Ama ilk iki haftada alınan iki mağlubiyetle karizma yerlerde geziyordu
... Ancelotti'nin durumu gözden geçirilirken, Ronaldinho, Kaka ve Pato
beraber oynar mı tartışmaları başlamıştı... Sergen ve Tümer tartışması kadar yoğun değildi belki ama kenarda bekleyen bir de Seedorf vardı... Haberimizde tüm detayları okuma şansına sahip olacaksınız...İşte İspanya, Almanya, İtalya ve İngiltere'de haftasonu öne çıkan maçların tüm detayları: Nihat'ın muhteşem dönüşü