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Dünya

Oktoberfest 179. kez başladı

Geçen yıl düzenlenen şenliğe yaklaşık 6,9 milyon kişi katılmış ve yaklaşık 7 milyon litre bira tüketilmişti

22 Eylül 2012 21:35

Bu yıl 179'uncusu düzenlenen Oktoberfest (Ekim şenliği), Almanya'nın Münih kentinde başladı.

Şenliğin açılışı, Münih Belediye Başkanı Christan Ude'nin geleneksel olarak ilk bira fıçısını açmasıyla yapıldı.

Bavyera eyaletinin Başbakanı Horst Seehofer'in de katıldığı açılışta, yağmurlu havaya rağmen çok sayıda kişi kurulan çadırları doldurdu.

7 Ekim'e kadar sürecek festivale 6 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. Şenlik nedeniyle Münih ve 100 km çevresindeki otellerin fiyatlarının fahiş derecede arttığı bildirildi.

Oktoberfest'in düzenlenmesine, 1810 yılında başlanmış, savaş ve benzeri nedenlerden dolayı bazı yıllarda kutlanmamıştı.

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