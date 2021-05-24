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Ekonomi

Yatırım uzmanı Ökte: Sedat Peker’in açıklamaları yabancı yatırımcıları da ilgilendirmeye başladı

24 Mayıs 2021 11:11

Yatırım uzmanı Işık Ökte, Sedat Peker’in YouTube’daki videolarının yabancı yatırımcılar tarafından da yakından izlenmeye başlandığını belirti.

Ökte FX TV’de Artunç Kocabalkan’ın sorularını yanıtlarken  “Sedat Peker’in açıklamalarının Türkiye Cumhuriyeti’nde bazı politikalarında bazı değişiklikleri yol açabileceği analizlerinden sonra TL varlık yatırımcısını da ilgilendirir hale geldi. Çünkü Londra, New York, Dubai, Singapur’da Türk varlıklarını trade edenler, ‘Bu videolarda adam ne diyecek ve ona bir cevap gelecek mi?’ sorusuna fokus olmaya başladılar. Bu değişim bence New York Times ve Le Monde’da çıkan yazılarla oldu.” ifadelerini kullandı.

Sedat PekerIşık ÖkteYabancı yatırımcı
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