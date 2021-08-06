Ökte: Bazı yabancı yatırımcılar '2023 seçimlerindeki durum mevcut politik sistemin devamı olmayabilir’ diye düşünmeye başladı

T24 Ekonomi Servisi

Yatırım uzmanı Işık Ökte, Borsa İstanbul’da son dönemde yabancı yatırımcıların artmaya başladığını belirterek, “Yabancı yavaş yavaş Türkiye’deki ana hisseleri almaya başladı” dedi. Ökte, FX TV’de katıldığı yayında şunları söyledi:

"Yabancılar, AKP’nin oylarının nerede olduğuna bakıyor. ‘Türkiye’de 2023 seçimlerindeki durum şu andaki politik sistemin devamı olmayabilir’ diye düşünen bir kadro ortaya çıktı. Eskiden hiçbir muhalefet partisini aramayan yatırımcılar, ‘Sizin oylarınız artıyor’ diye insanlarla konuşmaya başladılar."

Dünyada bu tip dönemlerde piyasa değişikliklerinin ortaya çıktığını belirten Ökte, Brezilya ve Güney Afrika'da seçim dönelmlerinde piyasalarda yaşanan yükselişlerin buna örnek olduğunu söyledi. Ökte şu değerlendirmeyi yaptı:

"Buna örnek Brezilya’daki Bolsonaro rallisidir. Buna bir başka örnek Güney Afrika’daki rallidir. Eski Başkan Zuma bütün tanıdıklarını ekonomi yönetiminin başına koymuştu. Daha sonra başkan seçilen Ramaphoso doğru adamları koymaya başladığında, Güney Afrika hisseleri koptu gitti. Ben siyasi analiz yapmıyorum, Türkiye’de borsa ucuz ama beş haftadır başka bir şey oluyor. İnsanlarda bir hissiyat değişikliği var. Alım geldi.”