Oktay’ın ardında yanıtsız kalan sorular

Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay, memleketi Malatya'da toprağa verildi. Polis, adli tıp kurumu, atış açısı, eldeki barut izleri gibi kanıtlara dayanarak olaya 'intihar' dese de, Oktay'ın oğlu farklı düşünüyor.



Özel Harekât Daire Başkanı Behcet Oktay'ın 'intiharının' yankıları sürüyor. Oktay için memleketi Malatya'nın Hekimhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Oktay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra emniyet, bürokrasi ve siyaset dünyasından birçok isim katılırken, özel harekâtçının oğlu Burak Oktay, babasının ölümüyle ilgili polisten farklı düşünüyor.



Oktay'ın gündeme taşıdığı ve yanıt aradığı sorular şunlar: Olaydan sonra araçtan kaç silah çıktı? Sağ elle mi sol elle mi ateş edildi? Adli Tıp doktorunun beyanında da, “Bitişik atış yapılmıştır ancak bunun intihar olduğunu söyleyemem' deniyor.



"Ben bunların araştırılmasını ve yazılmasını istiyorum" diyen Burak Oktay'ın yanı sıra, olayın intihar olmayabileceğini öne sürenler de var. Oktay'ın solak olmasına rağmen kurşunun sağ taraftan kafasına girmesine dikkat çekiliyor. Ancak uzmanlar özel harekâtçıların her iki eliyle de silah kullanabildiğine vurgu yapıyor.



Olayla ilgili kamuoyunda akseden ve cevapları merak edilen diğer gelişmeler de şöyle:



Kendisi de eski özel harekâtçı olan DSP Milletvekili Recai Birgün, yakın arkadaşı Oktay için ‘Bazı sorunları vardı’ diyor.



Oktay'ın intihar ettiği gece dört arkadaşıyla birlikte yediği yemeğin önemi ve Oktay'ın içinde bulunduğu ruh durumuna ilişkin detaylar bu yemekte ne derece konuşuldu?



Olay anında Oktay'ın yanında Halil K. adlı bir kişinin de olduğu iddia ediliyor. Polisin bu kişinin bilgisine başvurduğu da gelen bilgiler arasında.



Oktay'ın intiharını bir kadınla yaşadığı ilişkiye bağlayan iddialar da var. Hatta aracının kara saplandığı söylenen Keklikpınarı'nın bu kadının evinin önü olduğu da ileri sürülüyor.

