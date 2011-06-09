Oktay Vural: AKP bu kalabalığı nasıl topladı?

T24 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, AKP'nin İzmir mitingine insanları altın dağıtarak getirdiğini ileri sürdü.



MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de düzenlediği mitingle ilgili seçimlere 3 gün kala çok tartışılacak bir iddia ortaya attı.

Vural'a göre AKP, İzmir'de vatandaşları miting alanına çekmek için 'altın, elbise ve saat' dağıttı. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çılgın projelerle oy beklediği İzmir'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddianın sahibi MHP Grup Başkanvekili ve İzmir adayı Oktay Vural. Vural'ın iddiasına göre, AKP'liler, çoğunluğun CHP'yi desteklediği İzmir'de çeyrek altın dağıtıyor. Seçim bölgesinde bir basın toplantısı düzenleyen Vural, kendilerine ulaşan altın kesesini gazetecilere gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre; kesenin üzerinde AKP'nin amblem ve telefonlarının yer aldığını belirten Vural, şunları söyledi:



Her semte farklı hediye

"Altın kesesinin içerisine ay çekirdeği koyup dağıtılamayacağına göre bunun içerisinde altın var. Bize bu konuda çok sayıda bilgi ulaştı. Pazar yerinde dolaşırken bana gelen bir hamm kendisine de çeyrek altın verilmek istendiğini ancak tepki göstermesi üzerine altının verilmediğini belitti. Ne yazık ki seçim öncesi vatandaşa bu tür çirkinlikler yapılıyor."



MHP'li Vural, AKP'lilerin vatandaşların gelir durumlarına göre farklı semtlerde farklı hediyeler verdiğini de iddia etti. Vural, "Örneğin Bayındır İlçesi'nde vatandaşa takım elbise, ayakkabı dağıtıyorlar. Varoşlarda daha çok gıda maddeleri veriliyor. Zengin semtlerde AKP'nin amblemi kullanılmadan Atatürk'le ilgili broşürler veriliyor ve bunun içerisinde AKP döneminde yapılan hizmetler anlatılıyor" diye konuştu.



Bakanlık armalı saatler

AKP'nin İzmir adayı, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın hediyeleri arasında ise bakanlık amblemli kol saatlerinin dikkati çektiğini belirten Vural, sözlerine şöyle devam etti: "Kültür ve Turizm Bakanı Günay aday olunca hediyeleri de bakanlık amblemli saat ve bakanlığın başka ürünleri oluyor. Böyle rezalet olmaz. Kendilerine bunu sorduğumuzda bazı işgüzarların böyle yaptırdığını söylüyor."

