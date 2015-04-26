Oktay Sinanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

81 yaşında ABD'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, 'Türkiye'nin Einstein'ı olarak bilinen Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu için Caddebostan Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Sinanoğlu'nun eşi Dilek Sinanoğlu ile ikiz çocukları, ilk eşinden olan oğlu Karacabey Levi Sinanoğlu, yeğeni Pınar Afşar ve Aydın Can Aral, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Haluk Dursun, gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, akademisyen arkadaşları, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı.

Ümit Türk'ün DHA'da yayımlanan habere göre, törende ilk olarak Sinanoğlu'nun hayatından kesitlerin anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından oğlu Karacabey Levi Sinanoğlu, babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun başında saygı duruşunda bulunduktan sonra, törene katıldıkları için herkese teşekkür etti. Levi Sinanoğlu, İngilizce olarak, "O benim hayatımda ilk öğretmenimdi. Lütfen onu unutmayın. Babam büyük hocaydı" ifadelerinde bulundu.

'Alimin ölümü alemin ölümüdür'





Kültür Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Haluk Dursun, "Alimin ölümü alemin ölümüdür" sözünü hatırlatarak, "Onun için bu ölüm bize çok tesir etti. Bize bir alemin ölümü kadar üzüntü verdi" diye konuştu.

'Türkçe savaşçısıydı'





Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise "Bir Türkçe savaşçısı. Kendisini saygıyla, rahmetle anıyorum" dedi. Gazeteci Hulki Cevizoğlu da, Sinanoğlu'nun "Yabancı dilde eğitim yapmak kültürel soykırımdır" dediğini anımsatarak, "Bugün soykırım iddialarının konuşulduğu dünyada o soykırıma böyle bir yaklaşım getirmişti" dedi. Buradaki anma töreninin ardından Sinanoğlu'nun naaşı cenaze namazı için Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne götürüldü.



Şakirin Camii'ndeki cenaze törenine de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Mimar Ahmet Vefik Alp ve çok sayıda kişi katıldı.

'Son ana kadar bilimle uğraştı'





Burada Sinanoğlu'nun kardeşi Esin Afşar Aral'ın eşi Şener Aral yaptığı açıklamada, "Çok üstün bir zekası vardı. Aynı zamanda çok sevecendi. Sıradan insanlara karşı özel ilgi duyardı. Kendini olduğundan farklı gösterenlere tepki gösterirdi. Çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin" ifadesinde bulundu. Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan da, "Genel Başkanımız Devlet BahçeliAlmanya'da bir programa katıldıkları için gelemedi. Hocamız Türkçe sevdalısı, Türk sevdalısı bir bilim, ilim adamıydı. Ondan çok şey öğrendik" diye konuştu.

Tabutu başında gözyaşı döken eşi Dilek Sinanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Son ana kadar bilimle uğraştı. Sürekli bilimsel çalışmalarını devam ettirdi. Kendine dikkat ediyordu. Demek ki ömrü buraya kadarmış Allah rahmet eylesin, hakka kavuştu" dedi. Şakirin Camii'nde cenaze namazı kılınan Sinanoğlu, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.